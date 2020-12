Sci alpino, il gigante dell’Alta Badia: Odermatt favorito, Kristoffersen e Pinturault per il riscatto, De Aliprandini a caccia del podio (Di domenica 20 dicembre 2020) Si apre oggi la due giorni di gare in Alta Badia con lo storico gigante sulla Gran Risa. Una pista iconica, tra le più belle e difficili del Circo Bianco; uno spettacolo assicurato anche perchè in questa stagione la concorrenza è davvero elevata e sono davvero in tanti che possono ambire non solo ad un posto sul podio, ma anche alla vittoria finale. I primi giganti dell’anno hanno mostrato un grande equilibrio, con lo svizzero Marco Odermatt che è stato sicuramente il più costante. Tre gare e tre podi, con la netta vittoria nel secondo gigante di Santa Caterina. L’elvetico è sicuramente l’uomo da battere anche domenica e si presenterà al cancelletto di partenza anche come leader della classifica generale. Come detto la lotta per il gradino più alto del podio è aperta a tanti. Dallo ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Si apre oggi la due giorni di gare in Altacon lo storicosulla Gran Risa. Una pista iconica, tra le più belle e difficili del Circo Bianco; uno spettacolo assicurato anche perchè in questa stagione la concorrenza è davvero elevata e sono davvero in tanti che possono ambire non solo ad un posto sul, ma anche alla vittoria finale. I primi giganti dell’anno hanno mostrato un grande equilibrio, con lo svizzero Marcoche è stato sicuramente il più costante. Tre gare e tre podi, con la netta vittoria nel secondodi Santa Caterina. L’elvetico è sicuramente l’uomo da battere anche domenica e si presenterà al cancelletto di partenza anche come leader della classifica generale. Come detto la lotta per il gradino più alto delè aperta a tanti. Dallo ...

