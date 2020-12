Sci alpino, Federica Brignone terza nel superG di Val d’Isere! Quarta Bassino, festeggia Ester Ledecka (Di domenica 20 dicembre 2020) Dal PGS di Cortina al superG della Val d’Isere, dallo snowboard allo sci alpino. Ester Ledecka scrive un’altra storica pagina degli sport invernali, imponendosi quest’oggi in superGigante, sua prima vittoria della carriera in questa specialità (la seconda in generale). Semplicemente fenomenale la campionessa ceca, che ha costruito la sua vittoria nella parte finale, riuscendo a portarsi dietro grande velocità. terza gara in Val d’Isere e terzo podio consecutivo per Corinne Suter. La svizzera, vincitrice della coppa di specialità lo scorso anno, ha chiuso al secondo posto a soli tre centesimi dalla vetta della classifica. Una tre giorni davvero eccezionale per l’elvetica, che si è dimostrata la più regolare e probabilmente sarà la donna da battere nella velocità in questa ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Dal PGS di Cortina aldella Val d’Isere, dallo snowboard allo sciscrive un’altra storica pagina degli sport invernali, imponendosi quest’oggi inigante, sua prima vittoria della carriera in questa specialità (la seconda in generale). Semplicemente fenomenale la campionessa ceca, che ha costruito la sua vittoria nella parte finale, riuscendo a portarsi dietro grande velocità.gara in Val d’Isere e terzo podio consecutivo per Corinne Suter. La svizzera, vincitrice della coppa di specialità lo scorso anno, ha chiuso al secondo posto a soli tre centesimi dalla vetta della classifica. Una tre giorni davvero eccezionale per l’elvetica, che si è dimostrata la più regolare e probabilmente sarà la donna da battere nella velocità in questa ...

