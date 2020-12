Sci Alpino | Federica Brignone | “Sono contentissima per il risultato Ho sentito il contraccolpo psicologico della caduta”

(Di domenica 20 dicembre 2020)è tornata sul podio nel superG di Val d’Isere. L’atleta del carabinieri ha chiuso al terzo posto la sua prova alle spalle di una super Ester Ledecka e dell’elvetica Corinne Suter. La trionfatriceCoppa del Mondo dello scorso anno ha saltato la gara di ieri a causa di una bruttain discesa venerdì ma, nonostante qualche dolorino, è riuscita ad esprimersi al meglio.ha analizzato così la sua gara ai microfoni di Raisport: “Devo ringraziare tutto lo staff che mi ha aiutato e mi ha rimesso in pista. La gara è un minuto e mezzo di adrenalina si può tenere duro.contenta di non aver fatto la gara ieri.soddisfatta, ho avuto un po’ troppo rispetto nell’ultima lunga, c’è chi non l’ha fatto ed è davanti. In questo sport è ...

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - DanieleRaponi : #Ledecka ???? vince il Super G #ValdIsere #Suter ???? 2ª #Brignone ???? 3ª #Bassino ???? 4ª #Goggia???? 7ª E #Curtoni???? 8ª… - Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: Ester Ledecká vince il SuperG della Val d'Isère ma quanta Italia nelle prime 10 ???????? Federica Brignone si prende la terz… - Eurosport_IT : Ester Ledecká vince il SuperG della Val d'Isère ma quanta Italia nelle prime 10 ???????? Federica Brignone si prende l… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere in DIRETTA: podio per Federica Brignone, 4 azzurre nelle 8! -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Alpino

Federica Brignone è tornata sul podio nel superG di Val d’Isere. L’atleta del carabinieri ha chiuso al terzo posto la sua prova alle spalle di una super Ester Ledecka e dell’elvetica Corinne Suter. La ...Per lei - praghese di 25 anni e atleta davvero polivalente visto che detiene l'oro olimpico non solo in superG ma pure in una disciplina completamente diversa come lo snowboard - è il secondo successo ...