Sci alpino | Coppa Europa 2020-2021 | Holtmann vince il gigante di Andalo | azzurre fuori dalla Top-10

(Di domenica 20 dicembre 2020) La norvegese Mina Fuerstsi è imposta neldiad. Pronostico rispettato da parte di una delle migliori della specialità indel Mondo, che aveva chiuso in testa già la prima manche. Sul podio dietroci salgono la svizzera Camille Rast (seconda a 59 centesimi) e la francese Coralie Frasse Sombet (terza ad un secondo). Quarto posto per la norvegese Kaja Norbye (+1.59), che ha preceduto l’austriaca Elisa Moerzinger (+1.70) e la francese Doriane Escane (+1.77). Nessuna italiana tra le prime dieci. La migliore è stata Maria Matilde Luisa Bertani al dodicesimo posto con oltre due secondi di ritardo (+2.14). Tredicesima Karoline Pichler (+2.15) e quindicesima Roberta Midali (+2.25). A punti anche Vivian Insam (19a), Valentina ...

La norvegese Mina Fuerst Holtmann si è imposta nel gigante di Coppa Europa ad Andalo. Pronostico rispettato da parte di una delle migliori della specialità in Coppa del Mondo, che aveva chiuso in ...a detentrice della Coppa del mondo, caduta venerdì in discesa e costretta a saltare la gara del sabato per rimettersi dal dolore ad una tibia che le impediva di calzare lo scarpone destro, ha stretto ...