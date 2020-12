Sci alpino, classifica Coppa del Mondo 2020/2021 maschile, dopo gigante Alta Badia (Di domenica 20 dicembre 2020) La classifica di Coppa del Mondo 2020/2021 maschile aggiornata dopo lo slalom gigante di Alta Badia. Alexis Pinturault è al comando con un punto di vantaggio su Aleksander Aamodt Kilde dopo la vittoria odierna. Terza piazza per Marco Odermatt, mentre molto più staccato c’è Filip Zubcic al quarto posto. I RISULTATI DELLA GARA classifica Coppa DEL Mondo maschile 2020/2021 AGGIORNATA dopo IL gigante DI Alta Badia 1. Alexis Pinturault (Fra) 376 punti 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 375 3. Marco Odermatt (Sui) 340 4. Filip Zubcic (Cro) ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladidelaggiornatalo slalomdi. Alexis Pinturault è al comando con un punto di vantaggio su Aleksander Aamodt Kildela vittoria odierna. Terza piazza per Marco Odermatt, mentre molto più staccato c’è Filip Zubcic al quarto posto. I RISULTATI DELLA GARADELAGGIORNATAILDI1. Alexis Pinturault (Fra) 376 punti 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 375 3. Marco Odermatt (Sui) 340 4. Filip Zubcic (Cro) ...

Eurosport_IT : MARTA BASSINO FENOMENALE! ?????? Dopo Sölden l'azzurra trionfa anche a Courchevel con una fantastica 2a manche ????????… - zazoomblog : Sci Alpino Riccardo Tonetti: “Sono molto contento. Ho sentito le giuste sensazioni” - #Alpino #Riccardo #Tonetti:… - infoitsport : Sci alpino, Sofia Goggia ci riprova in Val d'Isere, Dominik Paris vuole la prima vittoria in Val Gardena - sportface2016 : Sci alpino - La classifica di Coppa del Mondo maschile dopo il gigante di #AltaBadia - OA_Sport : #Sci alpino, Alexis #Pinturault vince sulla Gran Risa e vola in testa alla generale. 11° #Tonetti in rimonta -