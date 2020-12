Sci alpino, Alexis Pinturault guida la prima manche sulla Gran Risa. Fuori De Aliprandini (Di domenica 20 dicembre 2020) La prima manche del gigante dell’Alta Badia parla francese. In testa a metà gara c’è infatti Alexis Pinturault, che ha chiuso la sua prova con il miglior tempo di 1’13”27. Il transalpino va a caccia ancora del primo podio stagionale in questa specialità e cercherà di riportare alla Francia una vittoria che manca sulla Gran Risa in gigante addirittura dal 2001 con Frederic Covilli. In seconda posizione si trova attualmente il croato Filip Zubcic, che ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, chiudendo a 26 centesimi dalla vetta. Pinturault ha fatto la differenza rispetto al croato sul piano finale, guadagnando quasi 2 decimi solo in quel tratto. Sul podio ci sale finora anche Marco Odermatt, che ha accusato un ritardo di 40 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladel gigante dell’Alta Badia parla francese. In testa a metà gara c’è infatti, che ha chiuso la sua prova con il miglior tempo di 1’13”27. Il transva a caccia ancora del primo podio stagionale in questa specialità e cercherà di riportare alla Francia una vittoria che mancain gigante addirittura dal 2001 con Frederic Covilli. In seconda posizione si trova attualmente il croato Filip Zubcic, che ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno, chiudendo a 26 centesimi dalla vetta.ha fatto la differenza rispetto al croato sul piano finale, guadagnando quasi 2 decimi solo in quel tratto. Sul podio ci sale finora anche Marco Odermatt, che ha accusato un ritardo di 40 ...

