Sassuolo, occasione persa con Berisha! Oggi super sfida con il Milan (Di domenica 20 dicembre 2020) Oggi alle 15:00, al Mapei Stadium, si gioca quello che può essere definito a tutti gli effetti un “big match”. Sassuolo–Milan per i neroverdi rappresenta un’importante occasione per portare a casa il risultato contro una big del nostro campionato: cosa che era riuscita contro il Napoli ma non contro e Inter (sconfitta 3-0) e Roma (pareggio 0-0). Vincere per il Sassuolo significherebbe arrivare a 26 punti e continuare la corsa verso il sogno Europa. Intanto, è stato svelato un retroscena di calciomercato: agli emiliani era stato offerto Mergim Berisha. Sassuolo-Milan, tanti dubbi per De Zerbi Sono molti i dubbi di formazione in casa Sassuolo. De Zerbi potrebbe fare alcune rotazioni anche grazie ai ritorni di alcuni giocatori importanti. Ferrari è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)alle 15:00, al Mapei Stadium, si gioca quello che può essere definito a tutti gli effetti un “big match”.per i neroverdi rappresenta un’importanteper portare a casa il risultato contro una big del nostro campionato: cosa che era riuscita contro il Napoli ma non contro e Inter (sconfitta 3-0) e Roma (pareggio 0-0). Vincere per ilsignificherebbe arrivare a 26 punti e continuare la corsa verso il sogno Europa. Intanto, è stato svelato un retroscena di calciomercato: agli emiliani era stato offerto Mergim Berisha., tanti dubbi per De Zerbi Sono molti i dubbi di formazione in casa. De Zerbi potrebbe fare alcune rotazioni anche grazie ai ritorni di alcuni giocatori importanti. Ferrari è ...

