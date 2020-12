Sassuolo-Milan, Pioli sul gol di Leao: “Mica pettiniamo le bambole” / Video (Di domenica 20 dicembre 2020) Milan NEWS - Dopo Sassuolo-Milan, come di consueto Pioli ha parlato in conferenza stampa. Interrogato sul gol di Leao ha risposto così. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 dicembre 2020)NEWS - Dopo, come di consuetoha parlato in conferenza stampa. Interrogato sul gol diha risposto così. Pianeta

capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - SkySport : Milan, gran festa in pullman dopo la vittoria col Sassuolo: 'Romeo is on fire'. VIDEO - SkySport : SASSUOLO-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Leao (1') ? #Saelemaekers (26') ? #Berardi (89') ? ?… - MarS92__ : RT @capuanogio: Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti sono Colomb… - UTr3cHtSwan : RT @PippoMM1: Ma godersi una vittoria no? Già ad imprecare contro Krunic per mercoledì? Ma la vita non vi insegna nulla? Per voi che oggi i… -