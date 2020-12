Sassuolo-Milan, la festa sul pullman: anche cori anti Juventus / Video (Di lunedì 21 dicembre 2020) Milan NEWS - Dopo Sassuolo-Milan, finita 1-2, i rossoneri tornano a sorridere. festa sul pullman e cori contro la Juventus. Il Video. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 dicembre 2020)NEWS - Dopo, finita 1-2, i rossoneri tornano a sorridere.sulcontro la. Il. Pianeta

AntoVitiello : #Milan da applausi, risposta eccezionale in un momento difficile della stagione. Battuto il #Sassuolo senza 5 titol… - capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - SkySport : Milan, gran festa in pullman dopo la vittoria col Sassuolo: 'Romeo is on fire'. VIDEO - VlnN94 : RT @jason05_: Piccinini: 'Oggi prima della partita del Milan a Sassuolo si parlava di un sorpasso dell'Inter ai danni del Milan' Bergomi:… - melloyello24601 : RT @MilanReports: ?? Sassuolo vs AC Milan, Serie A 2020 -