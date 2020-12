Sassuolo-Milan, gol di Rafael Leao: è nella storia della Serie A – VIDEO (Di domenica 20 dicembre 2020) Ci ha messo appena 6.2 secondi Rafael Leao per entrare di diritto nella storia della Serie A. Il calciatore portoghese del Milan ha sbloccato la gara contro il Sassuolo in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 20 dicembre 2020) Ci ha messo appena 6.2 secondiper entrare di dirittoA. Il calciatore portoghese delha sbloccato la gara contro ilin… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

