Sassuolo-Milan 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | flash Leao | l’attaccante è imprendibile FOTO

Sassuolo-Milan 1-2, le pagelle di CalcioWeb: flash Leao, l'attaccante è imprendibile

Altra prova di forza del Milan nel match della 13esima giornata del campionato di Serie A, i rossoneri protagonisti di un blitz sul campo del Sassuolo: grandissima prestazione di Leao, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Partenza sprint dei rossoneri, appena 6 secondi e Leao va in gol: è la rete più veloce della storia della Serie A. Passano 8 minuti e gli ospiti trovano ancora la rete, ma la marcatura di Calhanoglu viene annullata. Al 26? il raddoppio con il gol firmato da Saelemaekers. Nella ripresa il Sassuolo ci prova, ma non è molto concreto in fase realizzativa. Nel finale accorcia Berardi, ma non basta. Finisce 1-2.

