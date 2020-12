Sassuolo, Ferrari: «Il nostro segreto? Ci divertiamo. Milan ottimo anche senza Ibra» (Di domenica 20 dicembre 2020) Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha parlato dell’imminente sfida contro il Milan. Ecco le parole del difensore Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport verso la gara con il Milan. Le sue parole. IL segreto DEL Sassuolo – «Il divertimento, il piacere di giocare, difensori compresi. Il nostro Dna è sempre il medesimo, siamo riconoscibili per lo stile, ma abbiamo imparato a inserire le sfumature che ci fanno diventare imprevedibili». CAMBIA IL Milan senza Ibra – «Secondo me no perché il Milan rimane un’ottima squadra. Lo ha dimostrato in questa striscia recente». SU PIOLI- «Ci è capitato di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Gian Marco, difensore del, ha parlato dell’imminente sfida contro il. Ecco le parole del difensore Gian Marco, difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport verso la gara con il. Le sue parole. ILDEL– «Il divertimento, il piacere di giocare, difensori compresi. IlDna è sempre il medesimo, siamo riconoscibili per lo stile, ma abbiamo imparato a inserire le sfumature che ci fanno diventare imprevedibili». CAMBIA IL– «Secondo me no perché ilrimane un’ottima squadra. Lo ha dimostrato in questa striscia recente». SU PIOLI- «Ci è capitato di ...

