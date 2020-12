Sarah Kohan da urlo su Instagram | lady Chicharito manda in visibilio i fan FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Saturday’s in a magic garden“, questa la descrizione che accompagna l’ultimo scatto postato sui social dalla modella. La fidanzata del calciatore messicanoHernandez ha ricevuto tanti like e commenti sul suo profiloper lache la immortala in bikini davanti ad uno specchio. La donna sfoggia un costume che mette in risalto il suo fisico mozzafiato. Di seguito il post: Visualizza questo post suUn post condiviso da(@) SportFace.