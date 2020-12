Sapete chi è quest' uomo? Il dottore del Cav Una nuova clamorosa candidatura | l' intreccio familiare con i Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il medico dei. Non Alberto Zangrillo, ilche ha assistito Silvioin tuttii anni, ma Bernardo Misaggi, il luminare che curò la mamma del Cav, l'amatissima signora Rosa. "Un nume tutelare della colonna vertebrale, uno degli ortopedici più quotati in campo nazionale e internazionale", lo definisce il Corriere della Sera. Soprattutto, il possibile candidato di Forza Italia e del centrodestra alla poltrona di governatore della Calabria, successore della scomparsa e compianta Jole Santelli. Calabrese di Marina di Gioiosa Ionica, il dottor Misaggi gode dell fiducia totale dell'ex premier ed è uno dei nomi in campo per le elezioni regionali che si terranno il prossimo 14 febbraio. Recentemente, rivela il Corsera, Misaggi h a anche scritto alla presidente della Commissione Ue ...