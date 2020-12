Santo di domani 21 Dicembre: chi era San Pietro Canisio (Di domenica 20 dicembre 2020) San Pietro Canisio nasce a Nimega l’8 maggio 1521. Nel 1543 ha occasione di fare gli Esercizi Spirituali ignaziani, su proposta di Pietro Favre, uno dei primi compagni di Ignazio di Loyola. E’ un incontro decisivo per la vita del giovane Pietro che entra tra i Padri Gesuiti. Uomo di grande intelligenza, divenuto sacerdote, si dedica all’insegnamento della teologia e della retorica. Poi S. Ignazio lo destina ai territori dell’Impero affidandogli la restaurazione cattolica nella Germania travagliata dalla riforma protestante. E Pietro intraprende una vasta opera di istruzione ed educazione dei giovani. Riforma l’università di Ingolstadt, mira a offrire formazione spirituale e culturale al clero. Si impegna in una pressochè quotidiana attività di predicazione. E’ spesso impegnato nelle dispute che ... Leggi su giornal (Di domenica 20 dicembre 2020) Sannasce a Nimega l’8 maggio 1521. Nel 1543 ha occasione di fare gli Esercizi Spirituali ignaziani, su proposta diFavre, uno dei primi compagni di Ignazio di Loyola. E’ un incontro decisivo per la vita del giovaneche entra tra i Padri Gesuiti. Uomo di grande intelligenza, divenuto sacerdote, si dedica all’insegnamento della teologia e della retorica. Poi S. Ignazio lo destina ai territori dell’Impero affidandogli la restaurazione cattolica nella Germania travagliata dalla riforma protestante. Eintraprende una vasta opera di istruzione ed educazione dei giovani. Riforma l’università di Ingolstadt, mira a offrire formazione spirituale e culturale al clero. Si impegna in una pressochè quotidiana attività di predicazione. E’ spesso impegnato nelle dispute che ...

CrisGnesutta : Nell' #Angelus di oggi il Santo Padre, #PapaFrancesco, ci ammonisce a non lasciarci sedurre dall' <inganno del doma… - CrisGnesutta : Nell' #Angelus di oggi il Santo Padre, #PapaFrancesco, ci ammonisce a non lasciarci imbrogliare dall' <inganno del… - tinywintaerbear : @Lithium_salts TI ADORO, domani dovrebbe arrivare skool luv affair DIO SANTO - vietinas : Buongiorno... ?????????? #alba #sole #cielo #azzurro #domani #iolavoro #acqua #corsa #correre #pioggia #neve #ghiaccio… - BaygonVerde970 : @TereTWT ...brava come al solito. Io invece oggi, San Dario, mi sono regalato il solito canotto forgiato a legna e… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo domani Domenica 20 dicembre 2020: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo TrevisoToday Domani cerimonia per l’Annullo filatelico Natalizio Speciale e cartolina piccoli Comuni

Paupisi (Bn) – Domani, 21 dicembre, è in programma l’ultima iniziativa del progetto natalizio “Una Luce di Speranza per Paupisi nel buio della Pandemia” promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Paupisi ...

Meteo PORTO SANTO STEFANO: oggi nubi sparse, Lunedì 21 poco nuvoloso, Martedì 22 nubi sparse

Previsioni meteo per il 20/12/2020, Porto Santo Stefano. Generali condizioni di cielo parzialmente ... nubi sparse alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ...

Paupisi (Bn) – Domani, 21 dicembre, è in programma l’ultima iniziativa del progetto natalizio “Una Luce di Speranza per Paupisi nel buio della Pandemia” promosso dal Comune e dalla Pro Loco di Paupisi ...Previsioni meteo per il 20/12/2020, Porto Santo Stefano. Generali condizioni di cielo parzialmente ... nubi sparse alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ...