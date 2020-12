Santo del giorno 20 Dicembre: chi era San Liberato (Di domenica 20 dicembre 2020) Liberato è stato un martire italiano, noto anche come Liberale, perchè il suo nome era più propriamente Liberale, in latino Liberalis, tradotto poi erroneamente in Liberatis. Sul conto di San Liberato non ci sono tante notizie storiche tant’è che in alcune diciture viene riportato con l’aggiunto di “In Oriente”. In realtà sembra che San Liberato non sia vissuto nella parte Orientale dell’Impero bensì nacque, visse e morì a Roma. Non si conosce tantissimo sulla propria esistenza, ma sembra che il suo corpo sia stato sepolto nel cimitero di Via Salaria Vecchia. San Liberato era un console, discendente da nobile famiglia, che si convertì al cristianesimo incontrando così la fede in Cristo. Liberato una volta abbracciata la fede cristiana rinunciò alla carriera, alla politica, agli agi della nobiltà. ... Leggi su giornal (Di domenica 20 dicembre 2020)è stato un martire italiano, noto anche come Liberale, perchè il suo nome era più propriamente Liberale, in latino Liberalis, tradotto poi erroneamente in Liberatis. Sul conto di Sannon ci sono tante notizie storiche tant’è che in alcune diciture viene riportato con l’aggiunto di “In Oriente”. In realtà sembra che Sannon sia vissuto nella parte Orientale dell’Impero bensì nacque, visse e morì a Roma. Non si conosce tantissimo sulla propria esistenza, ma sembra che il suo corpo sia stato sepolto nel cimitero di Via Salaria Vecchia. Sanera un console, discendente da nobile famiglia, che si convertì al cristianesimo incontrando così la fede in Cristo.una volta abbracciata la fede cristiana rinunciò alla carriera, alla politica, agli agi della nobiltà. ...

Santo del giorno 20 Dicembre: chi era San Liberato

Un certo Florio costruì in onore del martire il mausoleo tombale, con la speranza di ottenere da Dio un giusto premio per la sua venerazione dei santi. Sulla lapide messa dallo stesso Florio, egli ...

