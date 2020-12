Santiago Lara, il presunto figlio di Maradona parla a Live – Non è la d’Urso (Video) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Santiago Lara tra i figli non riconosciuti di Diego Armando Maradona? Santiago, in qualità di presunto figlio del “Pibe de Oro”, purtroppo morto lo scorso 25 novembre 2020, è stato ospite nella puntata di Live – Non è la d’Urso di ieri sera, domenica 20 dicembre, ha parlato della sua storia di vita e del rapporto che lo legherebbe all’indimenticato campione di calcio. Il presunto figlio di Maradona parla a Live – Non è la d’Urso: il suo racconto sulla madre Intervistato in studio da Barbara d’Urso, infatti, Santiago Lara ha spiegato perché anche lui sarebbe figlio di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020)tra i figli non riconosciuti di Diego Armando, in qualità didel “Pibe de Oro”, purtroppo morto lo scorso 25 novembre 2020, è stato ospite nella puntata di– Non è ladi ieri sera, domenica 20 dicembre, hato della sua storia di vita e del rapporto che lo legherebbe all’indimenticato campione di calcio. Ildi– Non è la: il suo racconto sulla madre Intervistato in studio da Barbara, infatti,ha spiegato perché anche lui sarebbedi ...

tuttopuntotv : Santiago Lara, il presunto figlio di Maradona parla a Live – Non è la d’Urso (Video) #noneladurso - 1demircivj : Santiago Lara non somiglia per niente a Maradona. Cioè, da un padre si dovrà pur ereditare qualcosa. #LiveNoneLadUrso - atreabiotrovic : Minkia con la maglietta Bad, il famosissimo Santiago Lara direttamente dall'argentina #noneladurso - CorriereCitta : Santiago Lara: chi è il figlio che Maradona non ha riconosciuto, la sua verità a Live Non è la D'Urso #santiagolara… - PalliCaponera : @Mamox__ Chi è Santiago Lara? -