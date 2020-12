Santa’s Coming For Us, l’arrivo del Natale cantato da Sia (Di domenica 20 dicembre 2020) Il 20° giorno del nostro calendario dell’avvento musicale vede protagonista la popstar australiana Sia e la sua Santa’s Coming For Us, un racconto gioioso dell’arrivo di Babbo Natale in città. Il brano è il primo singolo dell’ottavo album in studio “Everyday Is Christmas” . La canzone ha riscosso un notevole successo debuttando alla ventottesima posizione della classifica Billboard dei brani natalizi di maggior successo. Il videoclip dal cast stellare di Santa’s Coming For Us L’uscita del brano è stata accompagnata da un videoclip ricco di ospiti speciali. L’attrice che interpreta Sia è Kristen Bell, che insieme all’attore Dax Shepherd inscenano le vicende di una coppia, che organizza il tipico cenone di Natale. Nei ruoli dei figli troviamo Caleb ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Il 20° giorno del nostro calendario dell’avvento musicale vede protagonista la popstar australiana Sia e la suaFor Us, un racconto gioioso deldi Babboin città. Il brano è il primo singolo dell’ottavo album in studio “Everyday Is Christmas” . La canzone ha riscosso un notevole successo debuttando alla ventottesima posizione della classifica Billboard dei brani natalizi di maggior successo. Il videoclip dal cast stellare diFor Us L’uscita del brano è stata accompagnata da un videoclip ricco di ospiti speciali. L’attrice che interpreta Sia è Kristen Bell, che insieme all’attore Dax Shepherd inscenano le vicende di una coppia, che organizza il tipico cenone di. Nei ruoli dei figli troviamo Caleb ...

ClioMakeUp : IT’S COMING TO TOWN! Svelato il colore di Santa Claiuz, il LiquidLove limited edition 2020 da collezione é un prezi… - cwtchbright : può per favore he’s coming to me smetterla di fare male ogni santa volta? -

Ultime Notizie dalla rete : Santa’s Coming Corruzione a Santa Caterina Villarmosa, arrestato il sindaco Fiaccato castelloincantato.it