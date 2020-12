Sanremo, Amadeus risponde a Morgan: “Ha detto tante cose non vere” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma già fioccano le polemiche, in particolare tra Amadeus e Morgan. L’artista milanese non aveva gradito l’esclusione dall’ultima serata di AmaSanremo, il programma che ha selezionato le Nuove Proposte che prenderanno parte all’edizione 2021 della nota kermesse musicale. L’ex leader dei Bluvertigo – che non ha preso bene l’estromissione dalla trasmissione – ha scritto una lettera di fuoco sui social al conduttore del Festival di Sanremo. Amadeus però non ha perso tempo e tramite le pagine del quotidiano Libero ha voluto rispondere al cantautore: Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo ... Leggi su dilei (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Festival dinon è ancora iniziato ma già fioccano le polemiche, in particolare tra. L’artista milanese non aveva gradito l’esclusione dall’ultima serata di Ama, il programma che ha selezionato le Nuove Proposte che prenderanno parte all’edizione 2021 della nota kermesse musicale. L’ex leader dei Bluvertigo – che non ha preso bene l’estromissione dalla trasmissione – ha scritto una lettera di fuoco sui social al conduttore del Festival diperò non ha perso tempo e tramite le pagine del quotidiano Libero ha volutore al cantautore:hanon. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo ...

Vivo_Azzurro : ?? Gli #Azzurri protagonisti del promo del 71° Festival della Canzone Italiana @SanremoRai ?? ?? Guarda il backstage… - Raiofficialnews : ??“I big in gara a #Sanremo2021 saranno 26. L'annuncio dei nomi e dei brani durante la finale di #SanremoGiovani'.… - diodeglizilla : Comunque. Iniziano tre mesi in cui vivrò solo in attesa del Sanremo, MA l’ultima gioia del 2020 ce l’ha data Morgan… - blogtivvu : Perché #Morgan si è arrabbiato con #Amadeus? C’entra #Bugo: ecco la verità prima di #Sanremo2021 - zazoomblog : Sanremo 2021 Amadeus sbotta e risponde a Morgan: “Sta dicendo cose non vere” - #Sanremo #Amadeus #sbotta #risponde -