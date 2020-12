Sanremo 2021, l’ira dei Jalisse: «Scartati da 24 anni con 24 brani diversi» (Di domenica 20 dicembre 2020) I Jalisse continuano a rappresentare un pezzo di storia della musica italiana, in virtù della loro vittoria ‘anomala’ a Sanremo 1997 col brano Fiumi di parole. La band, composta dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ha però rivelato di essersi sempre candidata ad una nuova edizione del Festival e di essere sempre stata scartata. È accaduto anche quest’anno: i Jalisse si erano proposti per Sanremo 2021, ricevendo un nuovo rifiuto da parte della direzione artistica. Ed è per questo che, sulla pagina Facebook ufficiale, arriva un lungo e duro sfogo. «Anche stasera, come da 24 anni, Alessandra e Fabio hanno seguito la tv per scoprire i nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo 2021! Anche stasera, come da 24 ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 dicembre 2020) Icontinuano a rappresentare un pezzo di storia della musica italiana, in virtù della loro vittoria ‘anomala’ a1997 col brano Fiumi di parole. La band, composta dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, ha però rivelato di essersi sempre candidata ad una nuova edizione del Festival e di essere sempre stata scartata. È accaduto anche quest’anno: isi erano proposti per, ricevendo un nuovo rifiuto da parte della direzione artistica. Ed è per questo che, sulla pagina Facebook ufficiale, arriva un lungo e duro sfogo. «Anche stasera, come da 24, Alessandra e Fabio hanno seguito la tv per scoprire i nomi dei big che parteciperanno al prossimo Festival di! Anche stasera, come da 24 ...

