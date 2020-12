Sanremo 2021, Elodie e Anna Tatangelo potrebbero affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo l’annuncio dei big e delle nuove proposte in gara iniziano i rumors su quali saranno le vallette del prossimo Sanremo. Nell’edizione del 2021 potrebbero essere accanto ad Amadeus nella conduzione Anna Tatangelo ed Elodie. Si tratta per ora solo di rumors e non è arrivata alcuna conferma né da parte della produzione del programma né da parte delle cantanti. A fare il nome della prima è stato il settimanale Vero, secondo cui la Tatangelo potrebbe arrivare sul palco dell’Ariston dopo la partecipazione a All Together Now. Secondo Il Messaggero in corsa potrebbe esserci anche Elodie. Non è da escludersi che Amadeus voglia accanto a sé più protagoniste femminili, come avvenuto lo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo l’annuncio dei big e delle nuove proposte in gara iniziano i rumors su quali saranno le vallette del prossimo. Nell’edizione delessere accanto adnella conduzioneed. Si tratta per ora solo di rumors e non è arrivata alcuna conferma né da parte della produzione del programma né da parte delle cantanti. A fare il nome della prima è stato il settimanale Vero, secondo cui lapotrebbe arrivare suldopo la partecipazione a All Together Now. Secondo Il Messaggero in corsa potrebbe esserci anche. Non è da escludersi chevoglia accanto a sé più protagoniste femminili, come avvenuto lo ...

