Sanremo 2021 | Amadeus replica alle accuse di Morgan | “Ha detto cose non vere”

Leggi su yeslife

(Di domenica 20 dicembre 2020) Non accenna a placarsi la polemica fra: il conduttore, intervistato da Libero, hatodel cantante in merito aVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso daRai (@rai) L’assenza didal festival dicontinua a far discutere. Il cantante, adirato per L'articolo proviene da YesLife.it.