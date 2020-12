San Valentino Torio, cittadino muore per Covid-19: la riflessione del sindaco Strianese (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Valentino Torio (Sa) – Il Comune di San Valentino Torio piange la scomparsa di un anziano, a causa delle complicazioni provocate dal Covid-19. A dare la triste comunicazione è stato il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, presidente della provincia di Salerno che, a nome suo e dell’amministrazione comunale, ha espresso le sue condoglianze a tutta la famiglia. L’occasione è stata utile anche a ribadire la sua riflessione sull’attuale situazione sanitaria che Strianese ha definito ancora delicata. “Il virus purtoppo è presente nella nostra comunità e miete ancora vittime. Abbiamo ancora alcuni nostri concittadini che lottano in ospedale tra la vita e la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – Il Comune di Sanpiange la scomparsa di un anziano, a causa delle complicazioni provocate dal-19. A dare la triste comunicazione è stato ildi San, Michele, presidente della provincia di Salerno che, a nome suo e dell’amministrazione comunale, ha espresso le sue condoglianze a tutta la famiglia. L’occasione è stata utile anche a ribadire la suasull’attuale situazione sanitaria cheha definito ancora delicata. “Il virus purtoppo è presente nella nostra comunità e miete ancora vittime. Abbiamo ancora alcuni nostri concittadini che lottano in ospedale tra la vita e la ...

