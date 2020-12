Samantha De Grenet “non ha capito” (e la cosa lascia senza parole) (Di domenica 20 dicembre 2020) “Io ancora non ho capito quali sono le cose gravi che ha detto Filippo“. Parola di Samantha De Grenet, dette a Sonia Lorenzini. Ora, non solo la concorrente del Grande Fratello Vip abbracciava il “conte” Filippo Nardi dopo la doverosa squalifica, ma adesso ci tiene pure a ribadire di non aver capito la gravità di frasi come “Quanto mi date se Tea-Baggo (pratica sessuale in cui l’uomo poggia il proprio scroto sulla faccia o testa di un’altra persona, ndr) la Ruta? Dai facciamo in due o tre, gliele appoggiamo in fronte”, “Maria Teresa mi fa pena, non so come fanno i figli la vedo e mi viene da vomitare”, “Se Maria Teresa fosse l’ultima sulla terra, una sveltina, solo la punta”, “Giulia hai il fondoschiena peloso, lo so perché sei sempre a novanta”. Meglio non commentare, tanto ci hanno pensato gli utenti di Twitter che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) “Io ancora non hoquali sono le cose gravi che ha detto Filippo“. Parola diDe, dette a Sonia Lorenzini. Ora, non solo la concorrente del Grande Fratello Vip abbracciava il “conte” Filippo Nardi dopo la doverosa squalifica, ma adesso ci tiene pure a ribadire di non averla gravità di frasi come “Quanto mi date se Tea-Baggo (pratica sessuale in cui l’uomo poggia il proprio scroto sulla faccia o testa di un’altra persona, ndr) la Ruta? Dai facciamo in due o tre, gliele appoggiamo in fronte”, “Maria Teresa mi fa pena, non so come fanno i figli la vedo e mi viene da vomitare”, “Se Maria Teresa fosse l’ultima sulla terra, una sveltina, solo la punta”, “Giulia hai il fondoschiena peloso, lo so perché sei sempre a novanta”. Meglio non commentare, tanto ci hanno pensato gli utenti di Twitter che ...

