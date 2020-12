Samantha De Grenet difende Filippo Nardi dopo la squalifica e attacca Maria Teresa Ruta. Bufera sui social: «Vergognoso, fuori subito» (Di domenica 20 dicembre 2020) Samantha De Grenet difende Nardi dopo la squalifica e attacca la Ruta. Bufera sui social: «E’ Vergognoso, fuori subito». Pochi minuti dopo l’annuncio di Alfonso Signorini dell’espulsione di Filippo per le sue frasi sessiste, la De Grenet ha accusato Maria Teresa Ruta di non aver reagito. Durante la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 18 dicembre, Filippo Nardi è stato squalificato a seguito delle frasi sessiste verso le concorrenti della casa e in particolare nei confronti di Maria ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 20 dicembre 2020)Delalasui: «E’». Pochi minutil’annuncio di Alfonso Signorini dell’espulsione diper le sue frasi sessiste, la Deha accusatodi non aver reagito. Durante la diretta del Grande Fratello Vip di venerdì 18 dicembre,è statoto a seguito delle frasi sessiste verso le concorrenti della casa e in particolare nei confronti di...

