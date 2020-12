Salvate il capitano Insigne (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutti contro la sua “scelleratezza”, per quel vaffa all’arbitro Massa, che a sua volta non è stato un campione nella gestione del match. Insigne sotto accusa (che pure la fesseria l’ha fatta) e, quasi per un riflesso pavloviano, spuntano tutti i luoghi comuni sul suo carattere. Proteste e castigo Non maturo abbastanza (si stava dicendo da alcuni mesi giusto il contrario), sa tirare a giro ma non sa fare il capitano (ricordate Buffon a Madrid contro l’arbitro inglese Oliver: “Ha deciso come un animale, al posto del cuore ha un bidone dell’immondizia”). Qualche volta scappa a tutti, dentro o fuori dal campo. Capitani ombrosi o coraggiosi? Insigne capitano impulsivo e dal carattere difficile, nei commenti di chi non aspettava altro. Gli avevano detto che doveva mostrare più personalità, anche verso le terne arbitrali, per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutti contro la sua “scelleratezza”, per quel vaffa all’arbitro Massa, che a sua volta non è stato un campione nella gestione del match.sotto accusa (che pure la fesseria l’ha fatta) e, quasi per un riflesso pavloviano, spuntano tutti i luoghi comuni sul suo carattere. Proteste e castigo Non maturo abbastanza (si stava dicendo da alcuni mesi giusto il contrario), sa tirare a giro ma non sa fare il(ricordate Buffon a Madrid contro l’arbitro inglese Oliver: “Ha deciso come un animale, al posto del cuore ha un bidone dell’immondizia”). Qualche volta scappa a tutti, dentro o fuori dal campo. Capitani ombrosi o coraggiosi?impulsivo e dal carattere difficile, nei commenti di chi non aspettava altro. Gli avevano detto che doveva mostrare più personalità, anche verso le terne arbitrali, per ...

