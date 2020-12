Salvare i gatti o gli uccelli? Il dilemma degli animalisti in Sardegna (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Tutelare i gatti randagi o gli uccellini? È il dilemma dietro il caso delle 'micio favelas' dell'Oristanese: nove colonie feline che danno ospitalità a circa 150 gatti nelle borgate marine del comune di San Vero Milis, in una delle più suggestive zone del litorale oristanese. Il dibattito tra gli animalisti è ancora aperto: i gatti sono da tutelare, ma non a danno di alcune altre specie, a cominciare dagli uccelli, che dei felini sono preda prediletta. Daniela Pintor, generosa e battagliera gattara oristanese, nei giorni scorsi ha lanciato una petizione sulla piattaforma change.org, chiedendo al sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi che riconosca le colonie feline. La petizione, col tam tam della Rete, in nemmeno tre giorni ha raccolto 2.500 firme. "Il ... Leggi su agi (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Tutelare irandagi o glini? È ildietro il caso delle 'micio favelas' dell'Oristanese: nove colonie feline che danno ospitalità a circa 150nelle borgate marine del comune di San Vero Milis, in una delle più suggestive zone del litorale oristanese. Il dibattito tra gliè ancora aperto: isono da tutelare, ma non a danno di alcune altre specie, a cominciare dagli, che dei felini sono preda prediletta. Daniela Pintor, generosa e battagliera gattara oristanese, nei giorni scorsi ha lanciato una petizione sulla piattaforma change.org, chiedendo al sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi che riconosca le colonie feline. La petizione, col tam tam della Rete, in nemmeno tre giorni ha raccolto 2.500 firme. "Il ...

Notiziedi_it : Salvare i gatti o gli uccelli? Il dilemma degli animalisti in Sardegna - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Salvare i gatti o gli uccelli? Il dilemma degli animalisti in Sardegna - JohSogos : RT @Agenzia_Italia: Salvare i gatti o gli uccelli? Il dilemma degli animalisti in Sardegna - Agenzia_Italia : Salvare i gatti o gli uccelli? Il dilemma degli animalisti in Sardegna - Mary79374836 : RT @LGrullita: #prelemi io ve lo dico a cuore aperto siamo in TRE GATTI a salvare Giulia. Fate tanta polemica coi gregorelli e non votate u… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvare gatti La storia del gatto salvato in autostrada “era su una busta di plastica in mezzo alla neve” La Stampa Salvare i gatti o gli uccelli? Il dilemma degli animalisti in Sardegna

Sono diventate un caso le 'micio favelas' per randagi davanti al mare dell'Oristanese. C'è anche una petizione on line per salvarle, ma i felini, predatori, sono considerati pericolosi per la fauna se ...

Il fiuto dei cani? Infallibile nel diagnosticare il Covid

(RagusaNews) Se ne è parlato anche su altri media Salvato un gatto trovato in autostrada su una busta di plastica in mezzo alla neve. Adesso il micetto si trova nel rifugio del Michigan Humane di ...

Sono diventate un caso le 'micio favelas' per randagi davanti al mare dell'Oristanese. C'è anche una petizione on line per salvarle, ma i felini, predatori, sono considerati pericolosi per la fauna se ...(RagusaNews) Se ne è parlato anche su altri media Salvato un gatto trovato in autostrada su una busta di plastica in mezzo alla neve. Adesso il micetto si trova nel rifugio del Michigan Humane di ...