Salernitana Entella, Vivarini: "Sfortunati e decimati, ma possiamo fare una bella gara" (Di domenica 20 dicembre 2020) Il tecnico della Virtus Entella Vivarini ha presentato in conferenza stampa la gara del 21 dicembre con la Salernitana. I biancocelesti sono in ritiro e sperano nella prima vittoria in campionato. Il tecnico della Virtus Entella non nasconde il brutto momento che la squadra sta trascorrendo. I biancocelesti non sono ancora riusciti a portare a L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

