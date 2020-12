Salernitana-Entella (lunedì 21 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 20 dicembre 2020) Si apre il quattordicesimo turno di Serie B e la Salernitana di Castori va a caccia dei tre punti nell’anticipo contro l’Entella. Pareggio scialbo ma importante quello ottenuto dai campani nella sfida contro il Frosinone, poche gol ed emozioni ma una classifica che rimane interessante; ennesima sconfitta invece per la squadra di Boscaglia sempre più InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 20 dicembre 2020) Si apre il quattordicesimo turno di Serie B e ladi Castori va a caccia dei tre punti nell’anticipo contro l’. Pareggio scialbo ma importante quello ottenuto dai campani nella sfida contro il Frosinone, poche gol ed emozioni ma una classifica che rimane interessante; ennesima sconfitta invece per la squadra di Boscaglia sempre più InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Salernitana-Entella (lunedì 21 dicembre, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Fantacalciok : Pronostici del 21 dicembre 2020 con l’anticipo di Serie B Salernitana – Entella - SalernoSport24 : Verso Salernitana-Virtus Entella: rifinitura per le sue squadre - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Salernitana – Entella apre la 14° giornata di Serie B - Fantacalciok : Calcio in tv: Salernitana – Entella apre la 14° giornata di Serie B -