Sale | consumi giù del 12% ma ne usiamo ancora troppo

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tra gli uomini si è passati da 10,8 grammi a 9,5 grammi al giorno. Ma per l’Oms non è sufficiente: dovremmo assumerne meno di 5.

webecodibergamo : Attenti al sale - TodayAgri : Gli italiani mangiano sempre meno salato, ma per il bene della salute bisogna fare di più - - PiacenzaPress : Qualità della vita, Piacenza sale al 24esimo posto: male ricchezza e consumi, bene l’ambiente, pesanti gli effetti… - gelindo18 : @arturociampino @MovArturoOpen @Il_Paradroide @MovArtCinecitta @MovArturoAN però qualcuno gioisce e dirà in tv che… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale consumi

L'Eco di Bergamo

Chi ha sperimentato sia smart working che ritorno al lavoro in presenza, ha preso coscienza delle numerose criticità del lavoro agile nella vita quotidiana ...In aumento del 7% i consumi, soprattutto nei piccoli negozi e on-line. Ma l'acqua minerale non recupera le mancate vendite al bar o al ristorante. Una tendenza che non sembra premiare sempre la Grande ...