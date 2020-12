Sal Da Vinci: “Il brano il cielo di blu di Napoli è una dichiarazione d’amore alla mia terra” (Di domenica 20 dicembre 2020) Sal Da Vinci è un artista con la A maiuscola, uno di quei personaggi che incarna alla perfezione lo spirito del grande performer (sia come cantante e sia come artista teatrale), ma con quella punta di umiltà che non guasta e che lo fa amare dal grande pubblico. Un americano – ma sono nei documenti – a Napoli, uno di quei artisti che rappresenta la napoletanità e lo dimostra – come se ce ne fosse bisogno – con un meraviglioso omaggio dedicato alla città partenopea. “Il cielo blu di Napoli” è il titolo del brano che vede Napoli protagonista di una storia d’amore e che ci fa terminare, con questa piccola gemma, questo 2020. Una celebrazione dell’amore e una dedica a Napoli, e con questi presupposti noi di MMI abbiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Sal Daè un artista con la A maiuscola, uno di quei personaggi che incarnaperfezione lo spirito del grande performer (sia come cantante e sia come artista teatrale), ma con quella punta di umiltà che non guasta e che lo fa amare dal grande pubblico. Un americano – ma sono nei documenti – a, uno di quei artisti che rappresenta la napoletanità e lo dimostra – come se ce ne fosse bisogno – con un meraviglioso omaggio dedicatocittà partenopea. “Ilblu di” è il titolo delche vedeprotagonista di una storiae che ci fa terminare, con questa piccola gemma, questo 2020. Una celebrazione dell’amore e una dedica a, e con questi presupposti noi di MMI abbiamo ...

radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Niente da perdere di Sal Da Vinci feat. Gaetano Curreri! Sintonizzati ora. - TerraDiPalma : RT @reggiadicaserta: Giornate di musica e fermento alla Reggia di Caserta: sono state ospitate le riprese del videoclip che accompagnerà il… - johnnybambin : Al TG1 inquadrano Macron malato Mio padre 'Ma chi è? Sal Da Vinci?!' In effetti - GammaStereoRoma : Sal Da Vinci feat Clementino - Chiamo te - RitaC70 : Guarda 'Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Sal Da Vinci, Gigi Finizio - Napule (Official Video)' su YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : Sal Vinci Sal Da Vinci: “Il brano è una dichiarazione d'amore alla mia terra” Metropolitan Magazine Nuovo Governo: Salvini perde la pazienza?

“Io dialogo con tutti, ma l’unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla. A Calenda dico, mamma mia! Un governo con... Un 25enne incensurato di Ercolano ha aggredito a schiaffi, calci e ...

Salvini: partite a rischio mai più in notturna

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

“Io dialogo con tutti, ma l’unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla. A Calenda dico, mamma mia! Un governo con... Un 25enne incensurato di Ercolano ha aggredito a schiaffi, calci e ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...