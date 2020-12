Sal Da Vinci: “Il brano è una dichiarazione d’amore alla mia terra” (Di domenica 20 dicembre 2020) Sal Da Vinci è un artista con la A maiuscola, uno di quei personaggi che incarna alla perfezione lo spirito del grande performer (sia come cantante e sia come artista teatrale), ma con quella punta di umiltà che non guasta e che lo fa amare dal grande pubblico. Un americano – ma sono nei documenti – a Napoli, uno di quei artisti che rappresenta la napoletanità e lo dimostra – come se ce ne fosse bisogno – con un meraviglioso omaggio dedicato alla città partenopea. “Il cielo blu di Napoli” è il titolo del brano che vede Napoli protagonista di una storia d’amore e che ci fa terminare, con questa piccola gemma, questo 2020. Una celebrazione dell’amore e una dedica a Napoli, e con questi presupposti noi di MMI abbiamo raggiunto telefonicamente Sal Da Vinci per una piacevole chiacchierata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Sal Daè un artista con la A maiuscola, uno di quei personaggi che incarnaperfezione lo spirito del grande performer (sia come cantante e sia come artista teatrale), ma con quella punta di umiltà che non guasta e che lo fa amare dal grande pubblico. Un americano – ma sono nei documenti – a Napoli, uno di quei artisti che rappresenta la napoletanità e lo dimostra – come se ce ne fosse bisogno – con un meraviglioso omaggio dedicatocittà partenopea. “Il cielo blu di Napoli” è il titolo delche vede Napoli protagonista di una storiae che ci fa terminare, con questa piccola gemma, questo 2020. Una celebrazione dell’amore e una dedica a Napoli, e con questi presupposti noi di MMI abbiamo raggiunto telefonicamente Sal Daper una piacevole chiacchierata ...

Sal Da Vinci: "Il brano è una dichiarazione d'amore alla mia terra" Metropolitan Magazine

