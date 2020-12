Sabato di assembramenti nelle vie dello shopping: chiusa via del Corso e due fermate della metro (Di domenica 20 dicembre 2020) assembramenti in via del Corso del 05.12.20 (foto Ansa) assembramenti sulle vie dello shopping: Sabato chiusa una parte di via del Corso 13 dicembre 2020 Prefettura conferma il 'Modello Roma' per il ... Leggi su romatoday (Di domenica 20 dicembre 2020)in via deldel 05.12.20 (foto Ansa)sulle vieuna parte di via del13 dicembre 2020 Prefettura conferma il 'MoRoma' per il ...

romasulweb : Sabato di assembramenti nelle vie dello shopping: chiusa via del Corso e due fermate della metro - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: Sabato di assembramenti nelle vie dello shopping: chiusa via del Corso e due fermate della metro - romatoday : Sabato di assembramenti nelle vie dello shopping: chiusa via del Corso e due fermate della metro… - catania_turi : RT @JacopoVeneziani: I ritratti di gruppo olandesi del Seicento sono forse gli assembramenti più famosi della storia dell’arte, opere i cui… - Anarcorvopunk77 : @Luca_Mussati @InMonsterland @Bagolarius @cris_cersei ovvio è il ultimo sabato d' #assembramenti 2020 -