Rugby: Challenge Cup, turno dolceamaro per le italiane (Di domenica 20 dicembre 2020) Conclusa la seconda giornata della Challenge Cup andiamo a ricapitolare quello che è successo nella coppa continentale dove sono impegnate le due franchigie italiane. Europa dolce amara per gli azzurri. Challenge Cup: gioia a metà per le due franchigie italiane Gioia a metà per le squadre italiane impegnate in Europa. Nella Challenge Cup dove competono le due squadre italiane, Benetton e Zebre, si può festeggiare solo a metà. Il secondo turno racconta di una vittoria arrivata sul finale e una sconfitta a tavolino. Le Zebre possono festeggiare la prima vittoria stagionale in Europa e tornano cosi vittoriosi dalla trasferta francese. A Brive i ducali hanno avuto la meglio grazie a un piazzato di Carlo Canna a pochi secondi prima del termine del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Conclusa la seconda giornata dellaCup andiamo a ricapitolare quello che è successo nella coppa continentale dove sono impegnate le due franchigie. Europa dolce amara per gli azzurri.Cup: gioia a metà per le due franchigieGioia a metà per le squadreimpegnate in Europa. NellaCup dove competono le due squadre, Benetton e Zebre, si può festeggiare solo a metà. Il secondoracconta di una vittoria arrivata sul finale e una sconfitta a tavolino. Le Zebre possono festeggiare la prima vittoria stagionale in Europa e tornano cosi vittoriosi dalla trasferta francese. A Brive i ducali hanno avuto la meglio grazie a un piazzato di Carlo Canna a pochi secondi prima del termine del ...

