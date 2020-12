Rugby, Challenge Cup 2020-2021: Benetton-Agen 0-28 a tavolino. Si complica il cammino dei trevigiani (Di domenica 20 dicembre 2020) Il verdetto temuto è arrivato: Benetton-Agen, match valido per la Challenge Cup 2020-2021 di Rugby, cancellato ieri a causa delle positività al Covid registrate nella formazione trevigiana, è stato assegnato a tavolino alla compagine francese con il punteggio di 0-28. I transalpini dunque incamerano cinque punti (viene infatti assegnato anche il bonus offensivo, considerando quattro mete trasformate) e così la compagine veneta vede complicarsi il cammino nella seconda competizione continentale. Le Coppe europee infatti non hanno a disposizione date per eventuali recuperi di match non disputati. L’Agen quindi raggiunge il Benetton a quota cinque in classifica, con i veneti che saranno costretti a fare ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Il verdetto temuto è arrivato:, match valido per laCupdi, cancellato ieri a causa delle positività al Covid registrate nella formazione trevigiana, è stato assegnato aalla compagine francese con il punteggio di 0-28. I transalpini dunque incamerano cinque punti (viene infatti assegnato anche il bonus offensivo, considerando quattro mete trasformate) e così la compagine veneta vedersi ilnella seconda competizione continentale. Le Coppe europee infatti non hanno a disposizione date per eventuali recuperi di match non disputati. L’quindi raggiunge ila quota cinque in classifica, con i veneti che saranno costretti a fare ...

