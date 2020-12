‘Rovistatori’ e ladri d’appartamento | in giro con i passeggini pieni di… FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 dicembre 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea hanno arrestato 3 cittadini romeni di età compresa tra i 28 e i 36 anni, tra cui una donna con l’accusa di furto in abitazione aggravato in concorso. I tre, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e nella Capitale senza fissa dimora, si stavano aggirando nel quartiere Trieste, in piazza Santa Emerenziana, portando al seguito deidove avevano riposto dei materiali recuperati nei cassonetti dei rifiuti. Il loro atteggiamento guardingo ha messo in allarme un residente della zona che, alla vista della pattuglia di Carabinieri, impegnata in uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, ha richiamato la loro attenzione. Leggi anche: Choc a Valmontone: ragazzina violentata dal ‘branco’ alla Stazione in pieno giorno Ottenuta la descrizione dei tre sospettati, i militari si sono messi sulle loro ...