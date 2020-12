Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: lei parla della loro crisi (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Il discorso di Rosa È ormai noto che la coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, sia in piena crisi. Pochi minuti fa però, lei ha parlato pubblicamente della loro situazione. LA LOVE STORY I due si sono conosciuti all’interno del dating show Uomini e Donne durante l’edizione del 2016/2017. Lo scorso anno, hanno anche avuto un bambino, Domenico, affettuosamente chiamato Dodo. Dovevano convolare a nozze, ma a causa di alcune problematiche legate alla gravidanza, hanno rimandato a data da destinarsi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? (@RosaPerrotta ) LE PAROLE DI LEI Dopo alcune settimane, la giovane ha voluto raccontare tutto pubblicamente, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Il discorso diÈ ormai noto che la coppia formata da, sia in piena. Pochi minuti fa però, lei hato pubblicamentesituazione. LA LOVE STORY I due si sono conosciuti all’interno del dating show Uomini e Donne durante l’edizione del 2016/2017. Lo scorso anno, hanno anche avuto un bambino, Domenico, affettuosamente chiamato Dodo. Dovevano convolare a nozze, ma a causa di alcune problematiche legate alla gravidanza, hanno rimandato a data da destinarsi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? (@) LE PAROLE DI LEI Dopo alcune settimane, la giovane ha voluto raccontare tutto pubblicamente, ...

