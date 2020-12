Roma, stretta per la zona rossa: “Controlli dei vigili anche nelle case” (Di domenica 20 dicembre 2020) Mancano ormai pochi giorni a Natale e nelle città le forze dell’ordine si preparano alla stretta per i Controlli sulle misure previste dal nuovo decreto. anche Roma da giovedì diventerà zona rossa col resto del Paese e si annunciano verifiche rigide come nei tempi del lockdown. “Non suoneranno il campanello a casaccio, ma se arriveranno segnalazioni di feste irregolari e di notizie di reato gli agenti della Municipale sono pronti a intervenire nelle case. anche a Natale e Capodanno”, spiega al Messaggero Paolo Ferrara, delegato alla Polizia locale della città metropolitana di Roma. La Municipale quindi si sta attrezzando per far rispettare le regole. “Se arriveranno segnalazioni su party irregolari, ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020) Mancano ormai pochi giorni a Natale ecittà le forze dell’ordine si preparano allaper isulle misure previste dal nuovo decreto.da giovedì diventeràcol resto del Paese e si annunciano verifiche rigide come nei tempi del lockdown. “Non suoneranno il campanello a casaccio, ma se arriveranno segnalazioni di feste irregolari e di notizie di reato gli agenti della Municipale sono pronti a intervenirea Natale e Capodanno”, spiega al Messaggero Paolo Ferrara, delegato alla Polizia locale della città metropolitana di. La Municipale quindi si sta attrezzando per far rispettare le regole. “Se arriveranno segnalazioni su party irregolari, ...

Controlli rafforzati da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nel mercato di Porta Portese, dove questa mattina sono stati sequestrati oltre 300 articoli venduti irregolarmente da due ambulanti ...

Francesco Totti a Sabaudia per gli auguri di Natale prima della zona rossa

L'amatissimo ex capitano della Roma, nei cuori dei tifosi giallorossi e non solo ... Anche il ‘Pupone' si adegua alla nuova stretta imposta da Decreto Legge reso noto lo scorso venerdì 18 dicembre dal ...

