Roma, operazioni antidroga della Polizia di Stato: 16 persone arrestate (VIDEO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono stati sequestrati oltre 2,5 kg di droga, rivenuti circa 15000,00 euro in contanti, trovato un fucile con cartucce e arrestate 16 persone: questi i risultati delle operazioni antidroga del X Distretto Lido di Roma. Durante i controlli del territorio volti a contrastare ogni forma di illegalità con particolare attenzione allo spaccio delle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno arreStato un cittadino italiano di 26 anni F. A. trovato in possesso di 150 grammi di hashish. Lo stupefacente era pronto per essere ceduto nel market dello spaccio locale. La droga era stata opportunamente occultata all’interno di una comunità di alloggio per anziani nella zona dell’Infernetto, dove l’arreStato prestava servizio. Nel corso della perquisizione all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono stati sequestrati oltre 2,5 kg di droga, rivenuti circa 15000,00 euro in contanti, trovato un fucile con cartucce e16: questi i risultati delledel X Distretto Lido di. Durante i controlli del territorio volti a contrastare ogni forma di illegalità con particolare attenzione allo spaccio delle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno arreun cittadino italiano di 26 anni F. A. trovato in possesso di 150 grammi di hashish. Lo stupefacente era pronto per essere ceduto nel market dello spaccio locale. La droga era stata opportunamente occultata all’interno di una comunità di alloggio per anziani nella zona dell’Infernetto, dove l’arreprestava servizio. Nel corsoperquisizione all’interno ...

CorriereCitta : Roma, operazioni antidroga della Polizia di Stato: 16 persone arrestate (VIDEO) - RomanismoF : @Six1983 @luigidea @giacokk @pisto_gol Operazioni sull’asse Roma-Juve Spinazzola (titolare nazionale) per Luca Pe… - VperVents : @ispanico Di Juve,Milan,Roma ed Inter fanno giochini con i bilanci? Si e spesso le proprietà finanziano la società… - roma_paoletta : RT @NFratoianni: Ma quel senatore leghista che oggi rimbrottava livido in volto il governo per i #pescatori liberati in #Libia, non è lo st… - CronacheMc : Il deputato Mario Morgoni chiede a Roma di prendere le redini della situazione marchigiana: «La parte ancora sana d… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma operazioni Roma, «vigili nelle case contro le feste». La linea dura del Campidoglio: nel mirino anche b&b e hotel Il Messaggero La Fiorentina non molla Caicedo, la Lazio può inserirlo nell’affare Duncan

Alla Fiorentina piace Caicedo, l’affare si aggirerebbe attorno ai sei milioni ma potrebbe essere inserito nell’operazione per portare Duncan ... potrebbe arrivare a Roma se la Lazio offrisse Caicedo ...

Nomine Raggi assolta: “Ora silenzio e risorse per Roma”

Leggi anche: Stadio AS Roma, Berdini: "Come mai la Raggi ha cambiato idea su Tor di Valle?” ROMA Operazione della Polizia: 9 pusher in manette tra cui due donne “Questa è una vittoria mia e del mio ...

Alla Fiorentina piace Caicedo, l’affare si aggirerebbe attorno ai sei milioni ma potrebbe essere inserito nell’operazione per portare Duncan ... potrebbe arrivare a Roma se la Lazio offrisse Caicedo ...Leggi anche: Stadio AS Roma, Berdini: "Come mai la Raggi ha cambiato idea su Tor di Valle?” ROMA Operazione della Polizia: 9 pusher in manette tra cui due donne “Questa è una vittoria mia e del mio ...