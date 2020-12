Roma, incubo a due ruote: la pista ciclabile tra incuria ed abbandono (FOTO) (Di domenica 20 dicembre 2020) Gli amanti delle due ruote non hanno vita semplice a Roma, dove il tratto della ciclabile compreso tra il Ponte Marconi ed il centro storico è abbandonato a sè stesso. Fango, vegetazione incolta, dossi, buche e scarsa segnaletica: questi alcuni disagi che devono affrontare quotidianamente i ciclisti. Le condizioni in cui versa la pista ciclabile testimoniano una generale carenza di controlli nonchè un necessario lavoro di manutenzione, elementi che dovrebbero caratterizzare ogni servizio rivolto alla comunità. A testimonianza della situazione, si riportano di seguito alcune FOTO. 1 di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) Gli amanti delle duenon hanno vita semplice a, dove il tratto dellacompreso tra il Ponte Marconi ed il centro storico è abbandonato a sè stesso. Fango, vegetazione incolta, dossi, buche e scarsa segnaletica: questi alcuni disagi che devono affrontare quotidianamente i ciclisti. Le condizioni in cui versa latestimoniano una generale carenza di controlli nonchè un necessario lavoro di manutenzione, elementi che dovrebbero caratterizzare ogni servizio rivolto alla comunità. A testimonianza della situazione, si riportano di seguito alcune. 1 di 3 ...

