Roma, festa organizzata da studenti: 17 persone in 40 metri quadri (Di domenica 20 dicembre 2020) A Roma alcuni studenti hanno organizzato una festa. Sono stati scoperti dai carabinieri e multati per violazione delle norme anti covid. Una festa organizzata da studenti universitari fuori sede con diciassette persone ammassate in circa quaranta metri quadri. Questa la scoperta fatta dai carabinieri della Compagnia Parioli che hanno in seguito multato questi ragazzi per L'articolo proviene da Inews.it.

