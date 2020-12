Roma, fallito l’esame di maturità: l’Atalanta ritrova se stessa anche senza Gomez (Di domenica 20 dicembre 2020) Al Gewiss Stadium spettacolo, gol e qualche informazioni in più per il campionato. l’Atalanta torna ufficialmente quella dell’anno scorso dopo alcuni problemi tra ottobre e novembre: sotto le feste è arrivata la vittoria con l’Ajax, poi il gran pareggio con la Juventus, quindi il clamoroso litigio tra Gasperini e Gomez con il secondo estromesso dalla squadra. Che però, continua a far bene e asfalta per 4-1 la Roma al termine di una partita dai due volti. A due facce anche i giallorossi, forti con le piccole ma ancora un po’ troppo timidi con le altre grandi. Se questo era un esame di maturità, è stato fallito, un po’ come a Napoli. Nel primo tempo, comunque, si vede maggiormente la squadra di Fonseca, forte anche dell’immediato vantaggio firmato da un ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Al Gewiss Stadium spettacolo, gol e qualche informazioni in più per il campionato.torna ufficialmente quella dell’anno scorso dopo alcuni problemi tra ottobre e novembre: sotto le feste è arrivata la vittoria con l’Ajax, poi il gran pareggio con la Juventus, quindi il clamoroso litigio tra Gasperini econ il secondo estromesso dalla squadra. Che però, continua a far bene e asfalta per 4-1 laal termine di una partita dai due volti. A due faccei giallorossi, forti con le piccole ma ancora un po’ troppo timidi con le altre grandi. Se questo era un esame di, è stato, un po’ come a Napoli. Nel primo tempo, comunque, si vede maggiormente la squadra di Fonseca, fortedell’immediato vantaggio firmato da un ...

PAGELLE di Atalanta-Roma: Pedro, i fuochi d’artificio sono finiti. Ancora male Mirante, Fonseca fallisce ancora

PAGELLE ATALANTA ROMA – La Roma manca l’ennesimo esame di maturità e perde per 4-1 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium nella sfida valida per il 13° turno di Serie A. La squadra di Fonseca inizia bene ...

