Roma-Cagliari: probabili formazioni e tv (Di domenica 20 dicembre 2020) Mercoledì 23 dicembre 2020 alle 20.45 all’Olimpico la Roma ospiterà il Cagliari nella gara valida per la 14° giornata di campionato di Serie A. Di seguito le probabili formazioni di Roma-Cagliari e le informazioni su dove vederla in tv. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la Roma ha subito un poker in trasferta da parte dell’Atalanta che ha rimontato l’iniziale svantaggio. I giallorossi si trovano al quarto posto a quota 24 punti, a -3 dalla Juventus e non si possono permettere di perdere altri punti preziosi. Dopo la disfatta al Gewiss Stadium la squadra di Fonseca deve subito rimettersi in carreggiata e già lunedì 21 dicembre alle 11, appena rientrata da Bergamo, riprenderà gli allenamenti al centro sportivo Fulvio Bernardini. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Mercoledì 23 dicembre 2020 alle 20.45 all’Olimpico laospiterà ilnella gara valida per la 14° giornata di campionato di Serie A. Di seguito ledie le insu dove vederla in tv. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha subito un poker in trasferta da parte dell’Atalanta che ha rimontato l’iniziale svantaggio. I giallorossi si trovano al quarto posto a quota 24 punti, a -3 dalla Juventus e non si possono permettere di perdere altri punti preziosi. Dopo la disfatta al Gewiss Stadium la squadra di Fonseca deve subito rimettersi in carreggiata e già lunedì 21 dicembre alle 11, appena rientrata da Bergamo, riprenderà gli allenamenti al centro sportivo Fulvio Bernardini. ...

CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - Tamalio_GT : #Calcio Resultados finales Torino 1-1 Bologna Benevento 2-0 Genoa Cagliari 1-1 Udinese Inter Milan 2-1 Spezia Sassu… - fedesa28 : RT @strumentiumani: Ora avremo Cagliari e Sampdoria, due partite che la Roma deve vincere senza se e senza ma. Vinciamo quelle e poi vediam… - MoliPietro : Roma-Cagliari: probabili formazioni e tv - strumentiumani : Ora avremo Cagliari e Sampdoria, due partite che la Roma deve vincere senza se e senza ma. Vinciamo quelle e poi ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Cagliari Roma Cagliari streaming e diretta tv: dove vederla TPI Roma, infortunio Spinazzola: le condizioni dell’esterno giallorosso

Nei prossimi giorni, lo staff della Roma ne valuterà le condizioni per verificarne la disponibilità in vista dell’ultima partita dell’anno contro il Cagliari.

La Lazio vince lo scontro diretto con il Napoli e riprende l’Atalanta, Caicedo titolare… Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è chiusa con il posticipo tra Lazio e Napoli la 13esima giornata di Serie A e con la vittoria degli uomini di Simone Inzaghi per 2-0: partita decisa dalle reti di Immobile nella prima frazione e di ...

Nei prossimi giorni, lo staff della Roma ne valuterà le condizioni per verificarne la disponibilità in vista dell’ultima partita dell’anno contro il Cagliari.Si è chiusa con il posticipo tra Lazio e Napoli la 13esima giornata di Serie A e con la vittoria degli uomini di Simone Inzaghi per 2-0: partita decisa dalle reti di Immobile nella prima frazione e di ...