Roma: anziano muore di Covid al San Camillo, sciacalli gli rubano fede, occhiali e vestiti (Di domenica 20 dicembre 2020) La figlia della vittima chiede all'ospedale di riavere gli effetti personali del padre ma di quegli oggetti non c'era nessuna traccia. (Photo by Theo Heimann/Getty Images)Un anziano di 68 anni è stato derubato dei suoi oggetti personali dopo essere deceduto a causa del Covid-19. La vittima era stata ricoverata al San Camillo di Roma dopo aver presentato i classici sintomi del virus. Una volta avvenuto il decesso, la famiglia ha chiesto alla struttura ospedaliera di riavere indietro gli oggetti dell'uomo, ma si è sentita rispondere che di quegli effetti personali non c'era nessuna traccia. Leggi anche -> Nuova variante Coronavirus: l'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna

