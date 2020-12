Ritorno a Mazara per i pescatori liberati in Libia. Gioia dei familiari (Di domenica 20 dicembre 2020) Partiti da Bengasi intorno all'una di notte di venerdì, sono arrivati a casa. Annunciati dalla sirena di una motovedetta sono entrati nel Porto Nuovo di Mazara del Vallo i pescherecci Medinea e ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 dicembre 2020) Partiti da Bengasi intorno all'una di notte di venerdì, sono arrivati a casa. Annunciati dalla sirena di una motovedetta sono entrati nel Porto Nuovo didel Vallo i pescherecci Medinea e ...

mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - mariaederaM5S : Una splendida notizia! Liberati i #pescatori di #Mazara del Vallo incarcerati in #Libia! Un immenso grazie al Presi… - F_DUva : Grande soddisfazione per la liberazione dei #pescatori di #Mazara. Risultato frutto di impegno #Farnesina con… - PoliticaNewsNow : Il PD celebra ritorno in Italia dei pescatori di Mazara - SalvoMorabito : RT @UilTrapani: Il segretario Uila Pesca Sicilia Tommaso Macaddino con i pescatori sbarcati stamattina a Mazara del Vallo di ritorno dalla… -