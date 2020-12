Risultati Serie C | Classifiche Diretta gol live score | al via i primi incontri!

(Di domenica 20 dicembre 2020)C,dei tre gironi egoldelle partite in programma oggi, domenica 20 dicembre 2020, per la 16^ giornata di campionato.

SerieA : Si conclude la 12ª giornata di #SerieATIM: ecco i risultati finali! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - SerieA : Fischio finale sull'11ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A… - PianetaMilan : #SassuoloMilan, #Massara a @SkySport: '#Gomez? Questione che non ci riguarda. L'infortunio di #Ibrahimovic non camb… - CalcioWebPuglia : - PianetaMilan : #SassuoloMilan, ecco il punteggio più frequente / @SerieA News - #ACMilan #Milan #SempreMilan #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie

Sky Sport

Solo un punto per il Toro, che non va oltre l’1-1 contro il Bologna. Un pari che serve a poco, ma ad aiutare i granata ci sono i risultati del sabato. La Fiorentina continua a non vincere e in casa co ...Dalle ore 14:30 segui il live scritto delle gare dell’8' giornata del girone G di Serie D e la classifica aggiornata a ogni gol Latina 21 punti; Monterosi 18; Savoia 14; Nocerina, Vis Artena, Muravera ...