Risultati Serie A, classifica/ Lazio Napoli, la chiude Luis Alberto! Diretta gol live (Di domenica 20 dicembre 2020) Risultati Serie A, classifica e Diretta gol live score delle partite in programma domenica 20 dicembre 2020, per la 13^ giornata di campionato. Vincono ancora Milan e Inter, crisi Genoa. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 20 dicembre 2020)A,golscore delle partite in programma domenica 20 dicembre 2020, per la 13^ giornata di campionato. Vincono ancora Milan e Inter, crisi Genoa.

SerieA : Si conclude la 12ª giornata di #SerieATIM: ecco i risultati finali! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per… - SerieA : Fischio finale sull'11ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A… - denistd14 : RT @SerieA: Termina qui un’intensa 13ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non p… - ndl00 : RT @SerieA: Termina qui un’intensa 13ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non p… - yassine13880342 : RT @SerieA: Termina qui un’intensa 13ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non p… -