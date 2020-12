Riccio: «Non facciamo drammi, non siamo questi e lo sappiamo» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la brutta battuta d’arresto arrivata contro la Lazio di Inzaghi, il vice allenatore del Napoli Riccio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky «Gattuso sta combattendo con il suo problema all’occhio e ne avrà per qualche giorno ancora, mi scuso per lui e per la sua assenza» Sconfitta diversa da Milano «Un passo indietro rispetto a tante altre partite che avevamo fatto, siamo stati prevedibili e poco brillanti. Abbiamo perso tanti palloni soprattuto nella prima parte dove la Lazio ha sfruttato questo» Mancato anche carattere «Non facciamo drammi, siamo dispiaciuti ma dobbiamo rimanere lucidi. sappiamo che non siamo questi e abbiamo bisogno di riprenderci da mercoledì» Come avete scelto i calciatori per la gara di oggi? «Demme volevamo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la brutta battuta d’arresto arrivata contro la Lazio di Inzaghi, il vice allenatore del Napoliha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky «Gattuso sta combattendo con il suo problema all’occhio e ne avrà per qualche giorno ancora, mi scuso per lui e per la sua assenza» Sconfitta diversa da Milano «Un passo indietro rispetto a tante altre partite che avevamo fatto,stati prevedibili e poco brillanti. Abbiamo perso tanti palloni soprattuto nella prima parte dove la Lazio ha sfruttato questo» Mancato anche carattere «Nondispiaciuti ma dobbiamo rimanere lucidi.che none abbiamo bisogno di riprenderci da mercoledì» Come avete scelto i calciatori per la gara di oggi? «Demme volevamo ...

