Riapertura scuole, la Azzolina in diretta: "Ecco quando si apre" (Di domenica 20 dicembre 2020) Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina prosegue per la sua strada e conferma la data di Riapertura delle scuole. Il 7 gennaio è e rimane il giorno prestabilito. Per molti è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

