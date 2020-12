Restrizioni in Campania, De Luca: “Se festeggiamo il Natale, a gennaio gravi conseguenze ed altri 10mila decessi” (Di domenica 20 dicembre 2020) L’ordinanza di Vincenzo De Luca che ha dichiarato la Campania zona arancione fino al 23 dicembre e la possibilità di inserire ulteriori Restrizioni nel periodo natalizio, è stata accolta in maniera negativa dalla popolazione campana. Proprio il governatore campano, però, aveva annunciato misure restrittive nei giorni scorsi a seguito dell’intervista rilasciata da Fabio Fabio: “Dobbiamo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) L’ordinanza di Vincenzo Deche ha dichiarato lazona arancione fino al 23 dicembre e la possibilità di inserire ulteriorinel periodo natalizio, è stata accolta in maniera negativa dalla popolazione campana. Proprio il governatore campano, però, aveva annunciato misure restrittive nei giorni scorsi a seguito dell’intervista rilasciata da Fabio Fabio: “Dobbiamo L'articolo

BHXG90bis : RT @Valeriangione: Campania zona gialla il 20. Nuove restrizioni dal 21. - AntonioPacific5 : @VincenzoDeLuca Quindi si fa sempre di tutta un'erba un fascio. La Campania non è solo Napoli, non è solo grandi ci… - Sara_Asnicarina : RT @Valeriangione: Campania zona gialla il 20. Nuove restrizioni dal 21. - loujustholdonx : mio fratello che 'alla fine l'ho presa nel culo io con queste nuove restrizioni' (in campania)...ma che ragionament… - _principess : RT @Valeriangione: Campania zona gialla il 20. Nuove restrizioni dal 21. -